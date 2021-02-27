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Türkiye'nin kripto para iştahı hız kesmedi! En büyük atak İstanbul'un 3 semtinden geldi: Kayışdağı, Bağcılar ve Dolapdere...

Son dakika haberi... Dijital para salgını 'de de patladı. Ülkemizde ilk bitcoin ATM’leri 'un  ve  semtlerinde açıldı. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Türkiye'nin kripto para iştahı hız kesmedi! En büyük atak İstanbul'un 3 semtinden geldi: Kayışdağı, Bağcılar ve Dolapdere...

'nin kripto para iştahı hız kesmedi. Kimse "Batarsınız" uyarılarını dinlemedi. Denetim olmayan sanal pazarda dijital paralar el değiştirdi. Kimileri yüzde 37 kaybetti.


En büyük atak ise 'un 3 semtinden geldi: , ve ...

KOD ADI: NAKAMOTO
Bitcoin'le ilgili 'dikkat büyük risk' açıklamaları çoğaldı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Bitcoin'in esrarengiz mucidi 'nun ortaya çıkacağı ve Bitcoin'in 500 bin doları göreceği yalanı ortayla atıldı...



Bir yatırım aracı düşünün... Karşılığı yok, sahibi yok, merkezi yok ama 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. 'ın da yatırım yapmasıyla birlikte 44 bin dolardan 58 bin dolara çıkan Bitcoin, Bakanı , Başkanı 'ın sert şekilde eletirmesi sonucu 41 bin dolara geriledi.

Şimdi ellerindeki son koz da kullanılmak üzere ortaya atıldı. Coinbase'in ilk halka arz dosyaları, eğer Bitcoin'in esrarengiz mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ortaya çıkarsa bunun kripto para biriminin fiyatında büyük değişimlere yol açacağı iddiası ortaya atıldı. Sözde Satoshi Nakamoto'nun özde olacağı açıklanınca, Bitcoin'in 500 bin doları görebileceği konuşulmaya başlandı. Ancak uzmanlar Bitcoin'in çok tehlikeli olduğu ve bir saat içinde 1 cent'e düşebileceğini söyledi.


PİRAMİT YAPI
ekipleri, bir şirketin dijital para Bitcoin üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri için "piramit yapı" kurduklarını, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiklerini belirledi.



GATESCOİN GELİYOR
'un kurucusu , Clubhouse üzerinden yapılan bir sohbette bugüne kadar Bitcoin'e yatırım yapmadığını, kripto para biriminin kendisine göre olmadığını söyledi. Ancak iddialara göre, kendi kripto parası için hazırlıklara başladı. Bu konuda 17 mühendisle bir toplantı yapan Gates'in gelecek yıl kripto dünyasında yerini alacağı konuşuluyor.

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