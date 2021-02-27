



GATESCOİN GELİYOR

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse üzerinden yapılan bir sohbette bugüne kadar Bitcoin'e yatırım yapmadığını, kripto para biriminin kendisine göre olmadığını söyledi. Ancak iddialara göre, Gates kendi kripto parası için hazırlıklara başladı. Bu konuda 17 mühendisle bir toplantı yapan Gates'in gelecek yıl kripto dünyasında yerini alacağı konuşuluyor.

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