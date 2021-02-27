Bu fırsatları kaçırmayın! Milyonlarca kişiye destek yağmuru: Yaşlıya, engelliye, işsize...

● 40 BİN TL BARINMA YARDIMI: İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakımonarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için yardım yapılıyor. Ev onarımlarında 20 bin, prefabrik ev yapımlarında 30 bin, betonarme ev yapımlarında 40 bin liraya kadar destek veriliyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 852,53 liradan az olması gerekiyor.