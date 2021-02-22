Yellen, Bitcoin'e dair de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim."

Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti. Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.