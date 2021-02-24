Bitcoin çılgınlığı tam gaz devam! 359 milyar dolar değer kaybetti

'ELON MUSK DEĞİLSİNİZ'

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Elon Musk'ın Bitcoin yatırımlarıyla ilgili sorular üzerine ilginç bir yorum geldi: "Elon'un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin'in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa dikkatli olun."