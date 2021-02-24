Bitcoin çılgınlığı tam gaz devam! 359 milyar dolar değer kaybetti
Bitcoin 359 milyar dolarlık değer kaybı yaşadı... Bitcoin üzerine yaptığı yorumlarla kripto para piyasasında ralliye neden olan Tesla CEO’su Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının ‘yüksek’ olduğunu söyleyerek yine piyasayı altüst etti. Bitcoin fiyatı 50 bin doların altına gerilerken, bilançosuna 1.5 milyar dolar Bitcoin varlık ekleyen Tesla hisseleri de yüzde 8.6 düştü.
2021'e damga vuran kripto paralar, inişiyle de çıkışıyla da gündemde.
Hızla yükselip rekor kırabildiği gibi, son sürat düşebiliyor. Pazar akşamı rekor seviyeleri gören kripto paralar, ardından yaşadığı 359 milyar dolarlık kayıpla "Dikkat! Dokunanı yakabilir" dedirtti.
Kripto paraların toplam piyasa değeri pazar akşamı 1 trilyon 766 milyar dolarla rekor kırmıştı. Bu noktadan sonra hızlı düşüş geldi.
15 MİLYAR DOLARI SİLDİ
Bitcoin üzerine yaptığı yorumlarla kripto para piyasasında ralliye neden olan Tesla CEO'su Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının 'yüksek' olduğunu söyleyerek yine piyasayı altüst etti.
Bitcoin fiyatı 50 bin doların altına gerilerken, bilançosuna 1.5 milyar dolar Bitcoin varlık ekleyen Tesla hisseleri de yüzde 8.6 düştü.
Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ın servetinden 15 milyar doları silerken, dünyanın en zengini unvanı yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a geçti.
İKİNCİLiĞE DÜŞTÜ
Elon Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186.3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.
'ELON MUSK DEĞİLSİNİZ'
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Elon Musk'ın Bitcoin yatırımlarıyla ilgili sorular üzerine ilginç bir yorum geldi: "Elon'un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin'in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa dikkatli olun."
ÇOK ENERJİ HARCIYOR
Bill Gates, Bitcoin hakkında, "Çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor" dedi.
YASA DIŞI KULLANIM
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, şu yorumu yaptı: "İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı.