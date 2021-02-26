26 Şubat 2021, Cuma
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Bitcoin karanlığı! Can yakmaya devam ediyor!

Bitcoin muğlaklığı sürüyor.  paralar ve Bitcoin can yakmaya devam ediyor. Ani iniş çıkışlarla para kaybettiren Bitcoin ile ilgili dolandırıcılar ve çeşitli aracı oyunları da devam ediyor. 'da en çok kripto paraya yatırım yapan ülke olan 'de şikayet edenlerin sayısı yüzde 8 bin arttı. Şikayetlerin başında, fiyatı yükseldiğinde satışın sınırlandırılması geliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Bitcoin karanlığı! Can yakmaya devam ediyor!

Kripto paralar ve Bitcoin can yakmaya devam ediyor.

Ani iniş çıkışlarla para kaybettiren Bitcoin ile ilgili dolandırıcılar ve çeşitli aracı oyunları da devam ediyor.

'da en çok paraya yatırım yapan ülke olan 'de şikayet edenlerin sayısı yüzde 8 bin arttı.

Şikayetlerin başında, fiyatı yükseldiğinde satışın sınırlandırılması geliyor.

Aracı kurumlar burada kazancın önünü tıkamış oluyor.

Transfer işlemlerinin yavaşlatılması ve kurtulmak isteyenlerin hesabını kapatamaması da şikayetler arasında.

Muhatap bulamayan yatırımcılar zararlarıyla başbaşa kalıyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların da çok fazla vatandaşın parasını çaldığına dikkat çekerek, "Bilmediğiniz yatırımdan uzak durun. zincirlerinin parçası olup paranızı kaptırmayın" diyor.

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