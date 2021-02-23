Devlet esnafın yanında! 1.341 TL'lik destek!
Esnafa 1.341 TL destek sağlanıyor. Kısa çalışma uygulaması son kez Mart sonuna kadar uzatılırken, yeni dönemde işverenlerin yardımına normalleşme desteği yetişecek. İşçisini çalıştırmaya devam eden işveren işçi başına ayda bin 341 liraya kadar normalleşme desteği alacak.
Kısa çalışma uygulaması son kez Mart sonuna kadar uzatılırken, yeni dönemde işverenlerin yardımına normalleşme desteği yetişecek.
İşçisini çalıştırmaya devam eden işveren işçi başına ayda bin 341 liraya kadar normalleşme desteği alacak.
İşçilerini kısa çalışma veya ücretsiz izinden normal çalışmaya döndüren işverene destek uygulaması Ağustos'ta hayata geçti.
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Halen yürürlükte olan destekten en çok 6 ay yararlanılıyor.
İşverenleri rahatlatan destekten son yararlanma süresi ise 30 Haziran.