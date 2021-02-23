Devlet esnafın yanında! 1.341 TL'lik destek!

Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan, sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar destek alabilecek.

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