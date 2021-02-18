Engelliye 2.572 TL! Devlet destek sağlıyor

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Halen yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 609,61, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 914,42 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 657 lira 86 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye 2 bin 267 lira 47 kuruş ya da 2 bin 572 lira 28 kuruş girebiliyor. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor.

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