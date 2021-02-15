Başvurular artıyor! Annelere 3.600 TL destek ödemesi! Yarım çalışma uygulaması...

Kadınların iş hayatına kazandırılması için önemli adımlar atılıyor. Diğer yandan çalışma hayatından aktif olarak yer alan kadınlar 3.600 TL destek ödemesinden yararlanabiliyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlananların sayısı 4 yılda 31 bini geçti. Çalışan anneler yarım çalışma ve destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Başvurular için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...