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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular artıyor! Annelere 3.600 TL destek ödemesi! Yarım çalışma uygulaması... Başvurular artıyor! Annelere 3.600 TL destek ödemesi! Yarım çalışma uygulaması...
Kadınların iş hayatına kazandırılması için önemli adımlar atılıyor. Diğer yandan çalışma hayatından aktif olarak yer alan kadınlar 3.600 TL destek ödemesinden yararlanabiliyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlananların sayısı 4 yılda 31 bini geçti. Çalışan anneler yarım çalışma ve destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Başvurular için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 19:11
Çalışan annelere destek ödemeleri her geçen yıl katlanarak artıyor. Binlerce çalışan kadın, destek ödemelerinden faydalanabiliyor. İlk kez doğum yapan kadınlara analık izni sonrası destek izni veriliyor. Yarım çalışma uygulamasının detayları da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Annelere doğum sonrası için sunulan 'yarım çalışma tam maaş' uygulamasından 2016'dan bugüne 31 bini aşkın kişi yararlandı. Annelere 84.1 milyon lira ödeme yapıldı. İşte, yarım çalışma ödeneği nasıl alınır?
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarının, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu belirtti.
Yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına işaret eden Selçuk, "Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir" dedi.
Yarım çalışmada işveren yarım maaş öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden veriliyor.
İŞKUR NE KADAR ÖDÜYOR? ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN (1. çocuğu olan):
Brüt ücret: 3.577,50 TL
Net ücret: 2.825,90 TL
Çocuk sayısı: 1
Yarı çalışma: 60 gün
İşyerinden 2 aylık maaş: 2.825,90 TL (1.415,95 x 2)
İŞKUR ödeneği: 3.577,50 TL (1.788,75 X 2)
Damga vergisi: 3.577,50 x binde 7.59 = 27,15 TL
İŞKUR net ödenek: 3.577,50-27,15 = 3.550,35
Toplam maaş: 6.376,25 TL