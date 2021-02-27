Son dakika: Merakla bekleniyor! Reform paketi son aşamada

ODAK SEKTÖRLER BELİRLENECEK

Paketle bürokrasiyi azaltacak gerekli yasal düzenlemeler yapılırken her ile yatırım ofisleri kurulması da planlanıyor. Buna göre yatırımcılar bütün işlemlerini bu ofisler vasıtasıyla takip edecek. Bir yatırımcı, fabrika kurmak ya da başka yatırımlar yapmak istiyorsa yatırım ofisi ile muhatap olacak. İşlemlerini buradan yürütecek. İşlemlerin tıkandığı yerde de yatırım ofisleri devreye girecek. Fabrika için arazi tahsisinden ruhsata kadar her türlü işlem ile ilgilenecek. Türkiye'nin cari açığını kapatmak ve yerli üretimi destekleyip Güney Kore, İspanya, Polonya, Avusturya gibi ülkeler düzeyine çıkması, pandemi sonrası yeniden şekillenen dünya ve üretim zincirlerinde yerini alması için gerekli adımlar atılacak. Türkiye'nin en büyük ithal kalemlerinin yer aldığı sektörler odak sektör olarak belirlenecek. Bu sektörlerdeki yatırımlara arsadan düşük faizli krediye, vergi ve prim indirimlerine kadar büyük destekler verilecek.