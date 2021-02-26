Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada ilk ödeme için son gün 1 Mart

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.