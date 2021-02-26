Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 32.8 düştü



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,1'ini oluşturdu.





MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 artarken, ithalat %2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,3 arttı, ithalat %0,4 azaldı.