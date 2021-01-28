Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma süreci devam ediyor. Borçlılar için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı. Yapılandırma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların belirlenen son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2021 borç yapılandırma ne zaman bitiyor? e-Devlet vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...