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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi ve SGK prim borcu olanlar dikkat! 2021 borç yapılandırma ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Vergi ve SGK prim borcu olanlar dikkat! 2021 borç yapılandırma ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
Vergi ve idari para cezalarının yapılandırmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay daha uzatılmıştı. Borcu olanların yükünü hafifletecek düzenlemede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başvuru süresinin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, vergi ve SGK prim borcu olanlar dikkat! 2021 borç yapılandırma ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:34
Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma süreci devam ediyor. Borçlılar için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştı. Yapılandırma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların belirlenen son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2021 borç yapılandırma ne zaman bitiyor? e-Devlet vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Şu ana kadar 1 milyon 428 bin kişi vergi borcu yapılandırması için başvuru yaptı. 2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçların yapılandırabileceği düzenlemede son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksit yaptırarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödeme yapıldığı takdirde borcun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...