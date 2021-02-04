Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Yapılandırma başvurusuyla...





PRİM İÇİN 1.7 MİLYON BAŞVURU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin kişinin 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı: "Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2.75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

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