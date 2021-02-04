Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Yapılandırma başvurusuyla...
Emekli olmak isteyenlere güzel haber var. Emeklilik için yapılandırma ya da ihya başvurusunda bulunanlar, isterse kredi de kullanabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması da kapsama alındı. Geri ödeme ise emekli aylığından olacak.
Borçlu olduğu için emekli olamayanlara kredi imkanı devreye girdi. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekebilecek.
BORÇLANMA DA KAPSAMDA
● Birikmiş prim borcu öderse 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● 4/b prim borcunu öderse 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu öderse yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● Askerlik ve doğum borçlanması ile yaşlılık aylığı alabilecekler,
● Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda emekli olabilecekler.
PRİM İÇİN 1.7 MİLYON BAŞVURU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 770 bin kişinin 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı: "Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2.75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."