Son dakika: Bakan Elvan'dan yapılandırma açıklaması! 7 milyon 679 bin vatandaşımız...

Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi."

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