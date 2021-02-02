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Son dakika: Bakan Elvan'dan yapılandırma açıklaması! 7 milyon 679 bin vatandaşımız...

Son dakika haberleri... Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, " kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Bakan Elvan'dan yapılandırma açıklaması! 7 milyon 679 bin vatandaşımız...

Yapılandırmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi."

Detaylar gelecek...

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