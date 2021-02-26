26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması! Bakan Pakdemirli tarih verdi

Son dakika haberleri... hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı , "Hububat-baklagil- desteği kapsamında 60 milyon 719 bin 827 TL, kullanım desteği kapsamında 78 milyon 606 bin 301 TL, kapsamında 230 bin 960 TL destekleme ödemesi yapacağız. Yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması! Bakan Pakdemirli tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı , hakkında milyonların beklediği müjdeli haberi verdi.

Bakan Pakdemirli desteğinden kullanımı desteğine kadar beklenen destekler hakkında ödemelerin başlayacağını açıkladı.

"BUGÜN BAŞLIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin ve balıkçılarımızın hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:
"Hububat-Baklagil- desteği kapsamında 9.824 üreticimize, 60.719.827 TL
Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında ise 66.128 üreticimize 78.606.301 TL ödeme yapacağız.

Diğer yandan bildiğiniz üzere yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 08-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46.192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230.960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık.

Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesini bugün yapacağız.
Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun"

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