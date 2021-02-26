26 Şubat 2021, Cuma
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İŞKUR duyurdu: 51 bin işçi aranıyor | İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır?

51 bin 70 işçinin arandığını açıkladı. İstihdam dört koldan desteklenirken; (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 127 bin 688 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen yaklaşık 51 bin 70 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 252 kişiyle beden işçiliği geliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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İŞKUR duyurdu: 51 bin işçi aranıyor | İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır?

İstihdam dört koldan desteklenirken; () işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 127 bin 688 kişiyi işe yerleştirdi.

İŞKUR'da halen yaklaşık 51 bin 70 açık iş bulunuyor.

En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 252 kişiyle beden işçiliği geliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?


sektör; acilen bin 318 makineci (dikiş), bin 170 gazaltı kaynakçısı, bin 18 satış danışmanı arıyor.

994 kişiyle temizlik görevlisi, 914 kişiyle ön muhasebeci, 890 kişiyle konfeksiyon işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor.

İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞTE İLK 10
Beden işçisi 8.252


Makineci (dikiş) 1.328
Gazaltı kaynakçısı 1.170


Satış danışmanı 1.018
Temizlik görevlisi 994


Ön muhasebeci 914
Konfeksiyon işçisi 890

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