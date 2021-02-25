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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İntibak zammında son dakika gelişmesi: 2021 SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? 50 ile 355 lira... İntibak zammında son dakika gelişmesi: 2021 SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? 50 ile 355 lira... Milyonlarca emekli intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. TÜED tarafından gündeme getirilen intibak düzenlemesi hakkında yeni açıklama geldi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları ilgilendiren intibak düzenlemesi ile ilgili son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İntibak düzenlemesi çıkarsa ne kadar zam yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 25.02.2021 13:18
Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını ceplerine koyan emeklilerin bayram ikramiyesi ile gelirlerinde artış yaşanacak. İkramiye öncesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olan emeklilerin heyecanla beklediği intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından konu hakkında yeni açıklama geldi. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Derneğin Genel Sekreteri Gazi Aykırı,
"Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" dedi. İNTİBAK OLURSA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.