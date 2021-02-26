26 Şubat 2021, Cuma
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İşçiye prim desteği: 31 Aralık'a uzatıldı

İşçiye prim desteği sağlanacak... Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il, ilçelerde işçi çalıştıran işverenlerin yararlandığı sigorta teşvik primi süresi 31 Aralık'a uzatıldı. İlave 6 puan olarak uygulanan sigorta prim teşviğinden geçen yıl yaklaşık 244 bin işyeri 1.3 milyon çalışanı için yararlandı. Sigorta prim teşviği ve destek uygulamalarından 1.6 milyona yakın işletme 10 milyonun üzerinde çalışan için yararlanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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İşçiye prim desteği: 31 Aralık'a uzatıldı

Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il, ilçelerde işçi çalıştıran işverenlerin yararlandığı sigorta teşvik primi süresi 31 Aralık'a uzatıldı. İlave 6 puan olarak uygulanan sigorta prim teşviğinden geçen yıl yaklaşık 244 bin işyeri 1.3 milyon çalışanı için yararlandı. Sigorta prim teşviği ve destek uygulamalarından 1.6 milyona yakın işletme 10 milyonun üzerinde çalışan için yararlanıyor.

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