Tarihler belli oldu: Emekliye toplam 4.125 TL!
Emekliye bu yıl 3'lü kazanç var. Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Emekli en az 1.500 TL maaşın yanı sıra, 2.000 TL bayram ikramiyesi ve alt limitten promosyonu hesap edince cebine toplam 4.125 TL girecek.
Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti.
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
SEÇİMİNİ YAPACAK
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor.
Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.
Bayram ikramiyesi de bin lira.
Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor.