Fırsatları kaçırmayın: Vergi indirimiyle erken emekli olma imkanı!
Vergi indirimiyle erken emekli olma imkanı bulunuyor. Yasalarımız engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler sunuyor. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken, bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Yüzde 40 vergi indirimi emeklilik yolunu açıyor.
Yasalarımız engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler sunuyor.
Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor.
Vergi indirimi almak için öncelikle en az yüzde 40 ve üzerinde iş kaybı olması gerekiyor.
Bunun için de doktor raporu gerekli.
İşyerinden çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurduğunuzda oradan sizi hastaneye sevk ediyorlar.
Bu kontrolün sonunda yüzde 40 ve üzerinde bir vergi indirimi alırsanız hem erken emekliliğin hem de gelirdeki artışın önü açılıyor.
İşe giriş tarihlerine göre sigorta olduktan sonra belli bir sürenin geçmesi ve belli bir primin dolmasıyla emeklilik hakkı kazanıyorlar.
Burada yaş şartı olmadığı için, engelli çalışanın yaşına bakılmadan prim ve yıl şartlarını doldurduğunda emeklilik hakkı veriliyor.
Engelli emekliler isterlerse çalışabiliyor, ikinci maaş elde ediyor.
MALULEN FARKLI
Engelli emekliliği çalışırken vergi indirimi alan sigortalılara tanınmış bir hak.
Malulen emeklilik ise sonradan çalışma gücünü kaybedenler için devreye giriyor.
Yüzde 60 ve üzerinde bir işgücü kaybı raporu alınırsa malulen emeklilik hakkı doğuyor.
Malulen emeklilik için 1800 günlük prim de yeterli oluyor.
Ancak bunun için SGK'nın sevk edeceği hastaneden yüzde 60 ve üzerinde bir rapor almak ve bu raporun onaylanmış olması gerekiyor.