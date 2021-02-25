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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika emeklilik gelişmesi! SGK'dan şartları sağlayanlar 55 yaşında emekli olabilecek! İşte detayları... Son dakika emeklilik gelişmesi! SGK'dan şartları sağlayanlar 55 yaşında emekli olabilecek! İşte detayları...
Milyonlarca vatandaşın emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyenlerin belirlenen tarihlerde sigorta girişi olması ve belirli şartları yerine getirmesi halinde emeklilik hakkı kazandı. Prim gününü doldurarak emekli olmak için gün sayan vatandaşlar, erken emeklilik için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. SGK bazı durumlarda erken emekli olunabileceğini açıkladı ve şartları duyurdu. Erken emeklilik için belirtilen şartlara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.02.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 20:11
Erken emeklilik için aranan şartlar milyonlarca çalışan tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Prim gününü dolduran vatandaşlar için erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışan vatandaşlar, erken emekli olmanın şartlarını araştrıyor. SGK üzerinden bazı özel durumlarda erken emeklilik hakkının bulunduğunu açıkladı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu yaşanıyorsa çalışmak da zor oluyor. Bu duyurumda SGK devreye girerek çalışması uygun olmayan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuyor.
Erken emeklilik ile ilgili pek çok kişi net bilgiye sahip değil. 55 yaşında emekli olabilecek kişiler bunun farkında olmadıkları için çalışmaya devam ediyor.
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan erken emeklilk hakkını merak edenler için konuyu tüm detayları ile anlatıyor. İşte Doğan'ın yazısı...
Açıkçası bir okuyucum, sorduğu soru ile hatırlatmasa, sosyal güvenlik açısından önemli bir konuyu atlamış olacaktım. Okuyucum, detaylı şekilde sağlık sorununu anlatarak, 'bizim gibi kişilerin emekli olabilmesi için özel bir durum var mı?' diye soruyor.
Sosyal güvenlik sistemi bazı özel durumlar için erken emeklilik hakkı tanıyor ki, bunlardan biri okuyucumun sorusunu da kapsıyor. Peki, hangi durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor? Bunlardan biri, erken yaşlanan çalışanlarla ilgili. Buna göre, erken yaşlananlar ya da vaktinden önce yaşlananlar erken emekli olabiliyor.