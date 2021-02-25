Son dakika emeklilik gelişmesi! SGK'dan şartları sağlayanlar 55 yaşında emekli olabilecek! İşte detayları...

Milyonlarca vatandaşın emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyenlerin belirlenen tarihlerde sigorta girişi olması ve belirli şartları yerine getirmesi halinde emeklilik hakkı kazandı. Prim gününü doldurarak emekli olmak için gün sayan vatandaşlar, erken emeklilik için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. SGK bazı durumlarda erken emekli olunabileceğini açıkladı ve şartları duyurdu. Erken emeklilik için belirtilen şartlara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.