22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri döken emekçiler olduğunu belirterek, "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını yönetimiyle birlikte ele aldık." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Bakan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elvan, "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık. Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"
Elvan, Türk-İş heyetinden önce de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmüştü.

Esnafın karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldıklarını belirten Elvan, bundan sonraki dönemde de esnafı yalnız bırakmayacaklarını ifade etmişti.

Elvan, görüşmede, esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıkları bilgisini vererek, "Birlikten kuvvet doğar." mesajını paylaşmıştı.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI SOSYAL TARAFLARLA İSTİŞARE İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"
Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti de kabul etmişti.

Atacakları adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceklerini vurgulayan Elvan, TİSK yönetimiyle ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasasının Kovid-19 salgını sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvandan esnaflar için önemli mesaj SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN'DAN ESNAFLAR İÇİN ÖNEMLİ MESAJ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvandan Berat Albayrakı hedef alan CHPye kınama HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN'DAN BERAT ALBAYRAK'I HEDEF ALAN CHP'YE KINAMA
Son dakika: Bakan Elvandan yapılandırma açıklaması! 7 milyon 679 bin vatandaşımız... SON DAKİKA: BAKAN ELVAN'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI! 7 MİLYON 679 BİN VATANDAŞIMIZ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA