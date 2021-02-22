Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Kırkdilim Tüneli'nde ışık görme töreni yapıldı

Türkiye'nin parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomik gücümüzü artıracak, bizleri ve çocuklarımızı daha müreffeh yarınlara ulaştıracak bir vizyon ve strateji dahilinde gece gündüz ter döküyoruz. Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vatanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar, insanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecek. Ülkemizin her noktasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere çıktığımız bu yolun sonunda Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek var. Bu hedeflere koşarken ulaştırma ve haberleşme altyapısının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.