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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnaflar için önemli mesaj

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnaflar için önemli mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Elvan Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum.

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