Bakan Selçuk: 2.2 milyon kişinin iş ve meslek danışmanlığından yararlanmasını hedefliyoruz

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl İŞKUR aracılığıyla 450 bin farklı işyerini ziyaret etmeyi hedeflediklerini belirtti. İş ve meslek danışmanlarının burada istihdamın artırılması konusunda vermiş oldukları teşvik ve hizmetleri işyerlerine aktaracağını kaydeden Selçuk,

hizmetin bu yıl daha etkin bir şekilde verileceğini bildirdi.



2.2 MİLYON KİŞİYE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI

Bakan Selçuk, iş arayan vatandaşlara da danışmanlık hizmeti verildiğini anımsatarak, "Geçtiğimiz yıl 1.9 milyonu aşkın vatandaşımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduk. Kadınlar, gençler, engelliler ve özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm iş arayanları işgücü piyasasına kazandırmaya devam edeceğiz. İş ve meslek danışmanlığı hizmetimizi daha etkin bir şekilde kullanacağız. Bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyon kişinin bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamalarına destek olacağız. İş arama süreçlerinde yardımcı olacağız" diye konuştu.

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