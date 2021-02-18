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IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kademeli olarak düşecektir

Son dakika haberine göre...  Şefi , "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir." dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kademeli olarak düşecektir

Kıdemli Daimi Temsilcisi , "'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" dedi.



Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.



FLAŞ ENFLASYON MESAJI

Şefi , "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" şeklinde konuştu.

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