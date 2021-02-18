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Son dakika: Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için yeni Genel Sekreterlik kurduk

Son dakika haberine göre... Bakanı , “Yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk. Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak" açıklaması yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika: Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için yeni Genel Sekreterlik kurduk

Bakanı , hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan, söz konusu düzenlemeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.

Hizmet İhracatçıları Birliğinin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, "Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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