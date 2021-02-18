Son dakika: Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için yeni Genel Sekreterlik kurduk

Bakan Pekcan, söz konusu düzenlemeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.