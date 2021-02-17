Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayında evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 55 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.



Evsizlere Konaklama Projesi'nin Covid-19 salgını kapsamında uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) en fazla kaynak aktarımının 2020'de gerçekleştiğine dikkati çekti. Proje kapsamında geçtiğimiz sene 2 bin 454 kişinin konaklatıldığını belirten Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 671 kişinin projeden faydalandırıldığını söyledi.



Proje ile evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim gibi ihtiyaçları karşılanıyor.



AŞEVİ HİZMETİ İÇİN 40 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLDİ

Bakan Selçuk, şubat ayında SYDV'lere 19 bin 811 kişiye aşevi hizmeti sunulabilmesi için de 40 milyon TL kaynak tahsis edildiğini açıkladı. En fazla miktar kaynak aktarımının salgın nedeniyle yine 2020 yılında gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, 2020'de aşevi faaliyeti kapsamında 61 milyon TL kaynak aktarıldığını ifade etti.



2020'de 40 bin kişi aşevi hizmetinden faydalandı. Aşevi hizmeti ile muhtaç durumda olan yaşlılara, engellilere, hastalara, evsizlere ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sıcak yemek hizmeti ulaştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN