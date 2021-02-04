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Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

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