Bakan Selçuk açıkladı! 1 milyon 770 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı
Son dakika haberine göre… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında rekor kırıldı. Prim borçları başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili borcu bulunan 1 milyon 770 bin vatandaş devletin barış elini tuttu.
Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve şimdiye kadar 2.75 milyar lira tahsilat yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM'lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı.
Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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