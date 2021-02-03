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Bakan Selçuk açıkladı! 1 milyon 770 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı

Son dakika haberine göre… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan yapılandırması için başvurdu" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Bakan Selçuk açıkladı! 1 milyon 770 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı

yapılandırması kapsamında rekor kırıldı. Prim borçları başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili borcu bulunan 1 milyon 770 bin vatandaş devletin barış elini tuttu.

Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve şimdiye kadar 2.75 milyar lira tahsilat yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM'lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı.

Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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