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Türkiye ve KKTC'nin yol haritası netleşti! 5 aşamalı plan

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Türkiye ve KKTC'nin yol haritası netleşti! 5 aşamalı plan

Başkan 'ın KKTC ile ilgili "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır" açıklamasının ardından ve KKTC'nin birlikte yürütecekleri yol haritası netleşti. Öncelikli olarak KKTC'de ekonomik kalkınma hamlesi başlatılacak. KKTC'ye 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü kapsamında 2.5 milyar TL'lik kaynak aktarılacak. Yapısal reformlar, ulaştırma, enerji ve altyapı ihtiyaçları konusunda adımlar atılacak. Yine KKTC'de tarımsal üretimin artırılmasına ağırlık verilecek.



MARAŞ AÇILACAK
Geçtiğimiz aylarda açılan bölgesi yeniden inşa edilerek turizme açılacak. KKTC'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini desteklenecek. Kovid-19 salgın koşullarının etkilerini azaltmak için çalışmalar yapılacak. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için 'nın 2021-2030 yılları yeniden revize edildi. Bu kapsamda ulaşım ağı yenilenecek, KKTC'nin her yerine duble yollar yapılacak.

322 kilometrelik köy yolunun yapım, bakım ve onarımı yapılacak. Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 km yol yapıldı. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının, kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için çalışılacak. Bu kapsamda en kısa sürede KKTC'ye iki mobil elektrik santrali kurulacak. Mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımları yapılacak.



SİSTEM DEĞIŞECEK
En önemli değişiklik ise yönetim sisteminde olacak. KKTC'ye Türkiye'deki gibi ya da 'nin getirilmesi düşünülüyor. Bunlar bir bir hayata geçirilirken, KKTC'nin tanınması için diğer yandan yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek.



DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI
DÖRT önemli anlaşma imzalanarak yeni döneme ilişkin ilk adım atılmış oldu. Türkiye ile KKTC arasında ile KKTC Başbakanlığı arasında E- Devlet Mutabakat Zaptı; ile arasında Karayolu Master Planı 2021- 2022 Uygulama Protokolü; 'nin KKTC'de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması ile ve Arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

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