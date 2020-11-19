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MSB duyurdu! Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 'nin () talebi üzerine, bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı (İHA) ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığını açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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MSB duyurdu! Maraş bölgesinin havadan fotoğraf çekimi yapıldı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi" denildi.





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