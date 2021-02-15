Son dakika: Dolarda 6 ay sonra bir ilk! Kritik seviyenin altını gördü

Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, bugün 7 seviyesinin altına geriledi.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,0100 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,5027, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 9,7290 seviyesinden satılıyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.