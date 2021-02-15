

Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici malının olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.