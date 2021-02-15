Yeni yılla birlikte yetime-engelliye ayda 1.037 TL!
Yetime ve engelliye ayda 1.037 lira... Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor. Geçen yıl 967,07 lira olan aylık, yeni yılla birlikte bin 37 lira 96 kuruşa yükseldi.
Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.
Geçen yıl 967,07 lira olan aylık, yeni yılla birlikte bin 37 lira 96 kuruşa yükseldi.
KİMLER ALIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici malının olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.
Muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması halinde aylık kesiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabiliyor.