15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! Semra Aysal cinayetinde 400 bin TL ne olacak? İşte cevabı...

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! Semra Aysal cinayetinde 400 bin TL ne olacak? İşte cevabı...

Son dakika haberine göre ’nın ilçesinde eşi ’ın, 400 bin liralık bedelini alabilmek için kayalıklardan itip öldürdüğü öne sürülen 7 aylık hamile cinayetinde konunun sigorta tarafı ele alındı. Sigorta parayı öder mi? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL

, tatile gittiği 'de 'ndeki kayalıklardan eşi tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile 'ı konuşuyor. Cani koca 'ın eşini 400 bin liralık bedelini alabilmek için kayalıklardan itip öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olayın sigorta tarafını Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı:

Merak ettim, haberleri okudum. Adli vaka olduğundan ve mahkeme de devam ettiğinden olayı kısaca özetleyeyim. 2.5 yıl önce Fethiye'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal'ın, yapılan soruşturma sonucunda; olay yaşanmadan kısa süre önce eşi Hakan Aysal tarafından, 400 bin liralık sigortası yaptırıldığı ve sigortadan para almak için de eşini aşağı ittiği ortaya çıkıyor. Tabi, bunlar iddia; dava devam ediyor, tutuklu eş ise, Semra Aysal'ın düştüğünü öne sürüyor. Sigorta poliçesi ise bir banka şubesi üzerinden yapılmış.

400 BİN LİRA KİME ÖDENİR?
Peki, bu durumda, ferdi kaza sigortasının yapıldığı sigorta şirketi para öder mi? Sigorta açısından olayın iki boyutu var. Birincisi, eğer dava sonucunda mahkeme, Hakan Aysal'ı suçsuz bulur ve ölümün düşerek, kazaen olduğuna karar verirse sigorta şirketi, 400 bin lirayı eşe öder.

Mahkeme suçlu bulur da eşini kasten öldürdüğü hükmüne varırsa ne olacak? Bu durumda iki ayrı görüş ortaya çıkıyor. Birincisi, suçlu olan eş, poliçede varis olarak ismi yer alsa da sigortadan hiçbir şekilde para alamıyor ama ölen Semra Aysal'ın diğer varislerine sigortadan 400 bin lira tazminat ödeniyor.

İkinci görüş ise, poliçede, varis olarak sadece eşin adı yazıyorsa Hakan Aysal, sigortadan tazminat alamadığı gibi başka varislere de ödeme yapılmıyor. Buradan anlaşılacağı üzere, eş suçlu bulunursa hiçbir şart altında sigortadan yararlanamıyor.

SİGORTA OLSA DA GEÇERSİZ
Konuyu araştırırken, kafama bir husus daha takıldı, yaşanan bu olayda, ferdi kaza sigortası, ölümden kısa bir süre önce yapılmış ve iddialara göre de sigorta bedeli ölen kişinin kartı üzerinden ödenmiş. Anlaşılan ortada, sigortadan para almak için işlenmiş bir suç var. Peki, bu durumda sigorta şirketleri nasıl bir yol izliyor diye merak ettim; sordum, soruşturdum.

Eğer sigorta poliçesi, ölen kişiden habersiz yaptırılmışsa, aynı şekilde ödemeler de habersiz yapılmışsa ve ortada da böyle mahkemelik bir durum varsa o sigorta bir işe yaramıyor, yani sigortadan tazminat ödenmiyor. Tabi, varisler sigortadan tazminat talebinde bulunabilirler, bu durumda olay hukuka yansıyor ve mahkemenin vereceği karara göre sigorta şirketi hareket ediyor.

Yeri gelmişken belirteyim; merak edenler varsa, bu yazdıklarım sadece ferdi kaza sigortası için değil, hayat sigortaları için de geçerli.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Semra Aysal cinayetinde yeni detay ortaya çıktı! Öldürülmeden 10 dakika önce fotoğraf göndermiş SEMRA AYSAL CİNAYETİNDE YENİ DETAY ORTAYA ÇIKTI! ÖLDÜRÜLMEDEN 10 DAKİKA ÖNCE FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ
Son dakika: Yedi aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası ortaya çıktı SON DAKİKA: YEDİ AYLIK HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN ATMIŞTI! TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Ailesinin yanına gidip uyarılar yapmış tatil için ikna etmiş HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN ATMIŞTI! AİLESİNİN YANINA GİDİP UYARILAR YAPMIŞ TATİL İÇİN İKNA ETMİŞ
Hamile eşini Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan aşağı attı HAMİLE EŞİNİ KELEBEKLER VADİSİ'NDEKİ KAYALIKLARDAN AŞAĞI ATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA