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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yedi aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası ortaya çıktı Son dakika: Yedi aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Tüyler ürperten cinayetin perde arkası ortaya çıktı Son dakika: Türkiye, geçtiğimiz günlerde Fethiye Kelebekler Vadisi'nden gelen cinayet haberiyle sarsılmıştı. 7 aylık hamile eşini kayalıklardan uçurama atarak ölümüne neden olan cani kocanın ifadeleri kan dondurdu. Katil eş, cinayeti adım adım nasıl planladığını anlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı. Giriş Tarihi: 11.02.2021 07:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:52
Tatile gittiği Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan eşi tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal'ın katil zanlısı Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
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Hakan Aysal hakkında, "kasten öldürme", "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme", "eşi kasten öldürmek", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanık Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Aysal, olaydan 2.5 yıl sonra 21 Kasım 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı Murat Çalışkan hazırladığı iddianamede sıraladığı
10 maddede şüphelerini dile getirdi:
-Aysal evlilik tarihinden itibaren eşi Semra Aysal adına kredi kullandı.
-Maddi sıkıntıları olmasına karşın 4 bin liralık sigorta primini peşin vermesi hayatın olağan akışına aykırı. -Yaptırılan ferdi kaza sigortasında kendisine ait sigortanın lehtarı olarak yasal mirasçılarını gösterirken, eşi Semra Aysal'ın lehtar kısmında kendi ismini yazması dikkat çekiyor.
-Kaza sigorta poliçesinin eşi tarafından doldurulduğunu ifade etmesine karşın yapılan incelemede yalan söylediği, her iki poliçenin de Hakan Aysal'ın el yazısı ile doldurulduğu tespit edildi. Her iki poliçede de kendi cep telefonu numarası ile e-mail adresini de yazdığı belirlendi.
-Savcılığa verdiği ifade ile eşinin akrabalarıyla olan diyaloğu sırasında söyledikleri arasında büyük çelişkiler tespit edildi.