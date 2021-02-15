Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolara çıktı

BÜYÜKELÇİ TÜRK YATIRIMCILARA KAHVE VE SUSAM SEKTÖRLERİNİ TAVSİYE ETTİ

Yatırımcıların Etiyopya'daki Türk yatırımcılardan bilgi aldıktan sonra buraya geldiklerini ve potansiyeli gördüklerini dile getiren Alp, "Ticaret Bakanlığımız 17 ülke seçmişti hedef ülke olarak, Etiyopya da bunlardan biriydi. Potansiyel iş adamlarımız, büyükelçiliğimize ve ticaret müşavirliğimize başvurabilir, kimseyi cevapsız bırakmıyoruz." diye konuştu.

Alp, Türk yatırımcıların Türkiye'de çokça tüketildiği için Etiyopya'da kahve ve susama yatırım yapabileceğinin altını çizerek, başkent Addis Ababa ve Oromiya dışındaki bölgelere de yatırımı teşvik etmeye çalıştıklarını, Somali eyaletinde tarım ve enerji alanında yatırım imkanları olduğunu belirtti.

Etiyopya'nın ülkenin her yerine sanayi bölgeleri kurduğunu anlatan Alp, "Buralarda yatırım yapmak çok daha kolay. Bürokrasi, enerji ve güvenlik gibi konularda sorunlarınız yok." şeklinde konuştu.