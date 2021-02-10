Biz şüpheleniyorduk ama sükunetle olayı izledik. Tam olarak emin olalım, elimizde deliller oluşturmak amacıyla o an bir şey yapmadık. Tabi biz bunları öğrendikçe bazı konularda şüphelerimiz arttıkça, insan olarak ağır bir süreç yaşadık. Cezasını verelim diye düşündük ama ailecek hep şundan yana olduk, cezasını Türk hukuku ve hakimlerimiz versin. Herkes kendi yargısını uygulamaya kalkarsa düzen olmaz. Biz kendi yargımıza inanacağız, o yolda yürüyeceğiz dedik, o yönde teskin ettik kendimizi. Çünkü o an fevri davranıp bir kere öldürürsek, o bir kere ölür ama bu olay kanıtlanırsa, adalet buna hükmederse o cezaevinde her gün ölecek, bir gün ölmesin"

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