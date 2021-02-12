Semra Aysal cinayetinde yeni detay ortaya çıktı! Öldürülmeden 10 dakika önce fotoğraf göndermiş

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gittiğimizde, biz adeta yıkılmıştık. Hakan ise arabada oturuyordu. Kardeşim kredi çekmeye hep karşıydı. Üzerine olan kredileri öldükten sonra öğrendik. Ayrıca yükseklik korkusu vardı, ne ekstrem sporu? Birkaç kez sorunları olduğunu söylemişti. Hakan'ın çelişkili konuşmalarından şüphelenip, veraset ilanını aldıktan sonra her şeyi araştırıp, öğrendik. Şikâyetçiyim" dedi.