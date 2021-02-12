Semra Aysal cinayetinde yeni detay ortaya çıktı! Öldürülmeden 10 dakika önce fotoğraf göndermiş
Muğla’da 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a kaza sigortası yaptırdıktan sonra uçurumdan iterek öldüren Hakan Aysal’ın yargılanmasına başlandı. Hâkim, “Bebeğin ismi ‘Toprak’ mı olacaktı” diye sordu. Müşteki avukatı Kerem Özgen, "Semra Aysal, olaydan 10 dakika önce kardeşlerine bir fotoğraf yollamış. O fotoğrafta çanta ve telefonu Semra Aysal'ın yanında. Uzanıp alınmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." açıklaması yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını almak için, Kelebekler Vadisi'nden iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılamasına başlandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya SEGBİS ile katılan Hakan Aysal, suçlamayı reddetti.
Mahkeme başkanının, "Ferdi kaza sigortasını neden yaptırdın" sorusuna "Ekstrem sporlarla ilgileniyorum" yanıtını veren Aysal, poliçede "Semra Aysal'ın hayatını kaybetmesi durumunda vârisi Hakan Aysal" maddesini neden koydurduğu sorulduğunda ise "Bankacı doldurdu. Böyle bir maddenin olduğunu bilmiyordum" yanıtını verdi.
Aysal çiftinin son gece evlerinde kaldığı Hakan Aysal'ın ağabeyi Murat Aysal tanık olarak dinlendi. Murat Aysal, "Hakan beni arayıp, sürpriz yapacaklarını söyledi. Beraber gelip, bir gece bizde kaldılar. Ertesi gün gezeceklerini söyleyip, ayrıldılar" şeklinde konuştu.
Mahkeme başkanı, Murat Aysal'a "Kardeşin oğluna 'Toprak' ismini mi koyacaktı?" diye sordu. Murat Aysal, "Evet kardeşim oğlu için 'İsmi Toprak olacak' demişti" diye yanıtladı.
Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gittiğimizde, biz adeta yıkılmıştık. Hakan ise arabada oturuyordu. Kardeşim kredi çekmeye hep karşıydı. Üzerine olan kredileri öldükten sonra öğrendik. Ayrıca yükseklik korkusu vardı, ne ekstrem sporu? Birkaç kez sorunları olduğunu söylemişti. Hakan'ın çelişkili konuşmalarından şüphelenip, veraset ilanını aldıktan sonra her şeyi araştırıp, öğrendik. Şikâyetçiyim" dedi.
Müşteki avukatı Kerem Özgen, "Semra Aysal, olaydan 10 dakika önce kardeşlerine bir fotoğraf yollamış. O fotoğrafta çanta ve telefonu Semra Aysal'ın yanında. Uzanıp alınmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" dedi.
Hakan Aysal'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, banka görevlisinin tanık olarak dinlenmesi, çekilen kredilerin tespiti ve Hakan Aysal'a bir dönem tedavi gördüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.