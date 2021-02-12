13 Şubat 2021, Cumartesi
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Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! İşte yeni sistem

Son dakika haberine göre; fiyatlarını düşürecek hamle geldi. Küresel emtia borsası olmak, gıda fiyatlarının düşmesine katkı sunmak hedefiyle kurulan (TÜRİB), fiyat beklentilerinin yansıtılacağı vadeli işlem sözleşmelerini devreye almaya hazırlanıyor.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! İşte yeni sistem

Bu yılın ortasına kadar altyapı çalışmalarını başlatacak olan TÜRİB vadeli işlem piyasasını kurup işletecek. Böylece 'deki tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna ve risk yönetimine katkı sağlanacak, çiftçiler, sanayiciler, politika yapıcılar için önemli bir enstrüman, gösterge ve veri setiyle uzmanlık sağlanacak.

FİYAT İSTİKRARINA KATKI

Yeni üretim teşvik modelleri de fiyat istikrarına katkı sunacak. Elektronik ürün senedi piyasasında 1.5 yılda yatırımcı sayısı 80 bini, işleme konu olabilecek ürün stok miktarı 7 milyon tonu ve işlem hacmi de 1 milyar lirayı aştı. Borsada gerçekleşen 200 bin civarında işlem 10 milyon tonluk üründe 15 milyar lira değerinde.

Ürün senedi olarak işlem gören tarım ürünleri arasında , mısır, arpa gibi ve hayvancılık sektörü için stratejik öneme sahip tarım ürünleri bulunuyor. Elektronik ürün senetlerine 2024 sonuna kadar nakliye, analiz, kira desteği sağlanıyor. Alım ve satımdan elde edilen kazançlar da 2023 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Çiftçiler sahip olduğu senetleri teminat vererek ve 'nden faizsiz kredi kullanabiliyor.

TAKAS VE SAKLAMA İŞLEMİ

depoculukta zararların karşılanmasında aktif rol oynuyor. Fona borsada gerçekleştirilen işlemler üzerinden kaynak aktarılıyor. Depolarda saklanan tarım ürünlerinin ihraç işlemine lisanslı depolar aracılık ediliyor. Ürünü lisanslı depoya teslim eden çiftçi adına ve hesabına senet ihraç ediliyor. Yeni dönemde işlemler üzerinden yapılacak. Bu kurumlar, takas ve saklama işlemi, teminat yönetimi yapacak, borsada uyuşmazlıkların çözümünde de taraf olacak.

TÜRİB, öngörülebilir tarım ürünü fiyatları ve piyasa riskinin yönetimi için sektör paydaşlarının geleceğe yönelik fiyat beklentisinin yansıtılabildiği ve olası fiyat değişimlerine karşı risklerini yönetebileceği vadeli işlem piyasasını kurup işletecek.

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