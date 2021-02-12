Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! İşte yeni sistem

Ürün senedi olarak işlem gören tarım ürünleri arasında buğday, mısır, arpa gibi gıda ve hayvancılık sektörü için stratejik öneme sahip tarım ürünleri bulunuyor. Elektronik ürün senetlerine 2024 sonuna kadar nakliye, analiz, kira desteği sağlanıyor. Alım ve satımdan elde edilen kazançlar da 2023 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Çiftçiler sahip olduğu senetleri teminat vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden faizsiz kredi kullanabiliyor.