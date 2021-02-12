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Son dakika: Ekonomiden güzel haber! Sanayi üretim endeksi yükseldi

Son dakika haberine göre (TÜİK) Aralık 2020 dönemi sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Ekonomiden güzel haber! Sanayi üretim endeksi yükseldi

Son dakika haberine göre , Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,0 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0, endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %4,8 arttı.

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