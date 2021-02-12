Son dakika: Ekonomiden güzel haber! Sanayi üretim endeksi yükseldi

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,0 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0, imalat sanayi sektörü endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.