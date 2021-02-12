Son dakika: Ekonomiden güzel haber! Sanayi üretim endeksi yükseldi
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2020 dönemi sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
Son dakika haberine göre Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,0 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0, imalat sanayi sektörü endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %4,8 arttı.