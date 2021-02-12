Süt üstünden soygun! Üreticide 2.80 markette 8 TL!
Çiftliklerde 2 lira 80 kuruş olan süt, markette 8 liraya satılıyor. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, çiftliklerde 2,80 lira olan sütün markette 8 liraya satıldığını belirterek, "Peynirlik sütü 2,30 liradan alıyorlar fakat peynir 50, 60, 70 liralara kadar gidiyor. Burada bir kontrol zinciri olmalı" dedi.
Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, çiftliklerde 2,80 lira olan sütün markette 8 liraya satıldığını belirterek, "Peynirlik sütü 2,30 liradan alıyorlar fakat peynir 50, 60, 70 liralara kadar gidiyor. Burada bir kontrol zinciri olmalı" dedi.
FAİZSİZ KONUT MECLİS'E GELDİ
AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren yasa tasarısını Meclis Başkanlığı'na sundu. 100 milyon lira olmadan şirket kurulamayacak. Şirketler izne tabi olacak, zimmet olursa hapis cezası gündeme gelecek.
ESNAFA CİRO KATKISI GELİYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa hibe ödemelerinde 1.4 milyon kişinin başvurusunu onaylandığını söyledi. Ciro kaybı desteğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını, ödemelerin başlayacağını belirten Pekcan "Ödemelerin büyük çoğunluğu 40 bin lira olacak" dedi.
ESNEK MESAİ KALICI OLUYOR
AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, salgın sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçtiklerini belirterek, "İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz. Böylece istihdama katkı olacak" dedi.
KONUT ALIRKEN DİKKAT!
TBMM Dilekçe Komisyonu, konut alırken dolandırılan vatandaşların sorunlarına el attı. Ön ödemeli satışların araştırılması için alt komisyon kuruldu. Türkiye genelinde ev alırken dolandırılanların sayısının 300 bini bulduğu belirtildi.