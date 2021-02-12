Süt üstünden soygun! Üreticide 2.80 markette 8 TL!





FAİZSİZ KONUT MECLİS'E GELDİ

AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren yasa tasarısını Meclis Başkanlığı'na sundu. 100 milyon lira olmadan şirket kurulamayacak. Şirketler izne tabi olacak, zimmet olursa hapis cezası gündeme gelecek.



ESNAFA CİRO KATKISI GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa hibe ödemelerinde 1.4 milyon kişinin başvurusunu onaylandığını söyledi. Ciro kaybı desteğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını, ödemelerin başlayacağını belirten Pekcan "Ödemelerin büyük çoğunluğu 40 bin lira olacak" dedi.