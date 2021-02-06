



Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerinin bir bir hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek, dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir 'devlet aklının' eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes, 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam. Ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar" diye konuştu.