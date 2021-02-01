Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.



Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı sağlanacaktır" dedi.

#Canlı 📡 Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Şantiyesi İnceleme 📍İstanbul https://t.co/7HjWlo2O2r — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 1, 2021