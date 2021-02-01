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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: Yıl sonunda açılıyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: Yıl sonunda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı sağlanacaktır" dedi.

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