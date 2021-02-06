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Son dakika: Bakan Kasapoğlu güzel haberi verdi: Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberine göre Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

KİM NE ZAMAN ALACAK?
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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