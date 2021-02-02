02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Karaismailoğlu, "- Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak" açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, 'nin demiryolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, "Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman,  ve illeri de hızlı demiryolu ağına bağlanacak. Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Konya- hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanılacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi ile Mersin-Adana arasının dört hatlı hale getirilmesiyle hızlı tren ve banliyö trenleri için ilave kapasite oluşturulacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecek. Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilerek Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanmıştır. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacaktır. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecektir. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecektir" dedi.



'TEST SÜRÜŞLERİ 3 HAFTA SÜRECEK'
Karaismailoğlu, Türkiye'nin demiryolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, "Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri de hızlı demiryolu ağına bağlanacak. Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanılacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: Yıl sonunda açılıyor SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU: YIL SONUNDA AÇILIYOR
Son dakika: Türk gemisine korsan baskın! Bakan Karaismailoğlu: Bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN BASKIN! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU HAYDUTLARIN ELİNDEN BU VATANDAŞLARIMIZI KURTARACAĞIZ
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA