Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Tüm öncü göstergeler 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı işaret ediyor. İhracatımız tüm zamanların Ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesi ile çok daha iyi bir ivme yakalayacağız." dedi.

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