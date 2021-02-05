05 Şubat 2021, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Tüm öncü göstergeler 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı işaret ediyor. İhracatımız tüm zamanların Ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesi ile çok daha iyi bir ivme yakalayacağız." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Tüm öncü göstergeler 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı işaret ediyor. İhracatımız tüm zamanların Ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesi ile çok daha iyi bir ivme yakalayacağız." dedi.

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