22 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.



Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

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