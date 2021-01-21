Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: 812 savunma sanayii projesine dev destek
Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "812 savunma sanayii projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik. Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "812 savunma sanayii projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik." açıklamasında bulundu.
Bakan Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.
Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN GURURU
İlk yerli ve milli silahlı insansız hava araçları Türk havacılık tarihinde kırılması güç bir rekora imza atıyor. Son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin dalı, Pençe harekatlarında ve yakın zamandaki İdlib'e Barış Pınarı harekatında başarıyla görev yapan SİHA sistemi teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Milli İHA ve SİHA'lar sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekatlar boyunca, teröristler ve terör yuvaları en küçük detayına kadar izleniyor ve Mehmetçiğe hem istihbarat hem de ateş gücü sağlıyor.