Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: 812 savunma sanayii projesine dev destek

Milli İHA ve SİHA'lar sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekatlar boyunca, teröristler ve terör yuvaları en küçük detayına kadar izleniyor ve Mehmetçiğe hem istihbarat hem de ateş gücü sağlıyor.

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