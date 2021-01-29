Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

1181 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.